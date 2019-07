Pieters en Wortelboer vallen buiten EK-groep

Terrance Pieters en Floris Wortelboer doen volgende maand niet mee aan het Europees kampioenschap hockey in België. Van de twintig spelers uit de voorselectie heeft bondscoach Max Caldas hen maandag als laatsten laten afvallen. Pieters en Wortelboer zijn aangewezen als reserve voor het geval voor de start van het toernooi nog iets met een van de andere hockeyers gebeurt.

Voor Wortelboer is het de tweede keer dat hij een groot toernooi mist. De speler van Bloemendaal raakte in aanloop naar het WK van eind vorig jaar in India geblesseerd aan een schouder.

Pieters werd drie weken geleden samen met Sander de Wijn, teruggekeerd na een zware hamstringblessure, aan de voorlopige selectie toegevoegd.

Het EK hockey is van 16 tot en met 25 augustus in Antwerpen. Nederland speelt 17 augustus tegen Ierland de eerste wedstrijd.