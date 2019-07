Tennisster Bibiane Schoofs heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi in Karslruhe. De Nederlandse speelster was in de eerste ronde in twee sets te sterk voor de Duitse Katharina Hobgarski: 6-3 6-1. Schoofs is de nummer 156 op de wereldranglijst.

Het toernooi in Karlsruhe is een van de kleinere toernooien op de vrouwentour. De Sloveense Tamara Zidansek, nummer 60 op de wereldranglijst, is als eerste geplaatst.