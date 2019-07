Volleybalsters hittebestendig naar Catania

De Nederlandse volleybalsters willen komend weekeinde in Italië meteen de eerste kans grijpen om olympische deelname af te dwingen. De winnaar van een minitoernooi met België, Kenia en gastland Italië verzekert zich van een ticket voor Tokio. Behalve het sterke Italiaanse team, de nummer twee van het afgelopen WK, wordt ook de hitte op Sicilië gevreesd.

“Het is er mooi, maar niet om te volleyballen”, omschreef bondscoach Jamie Morrison speeloord Catania, waar de temperaturen mogelijk oplopen tot boven de 40 graden. Nederland speelt vrijdag tegen het stugge België, een dag later tegen Kenia waarna het zondagavond (21.15 uur) normaal gesproken om plaatsing voor de Spelen gaat tegen Italië. Oranje trainde de afgelopen weken enkele keren in de oude, toch al warme sporthal op Papendal met de verwarming aan. “Heel bewust om de omstandigheden die we daar treffen na te bootsen”, vertelde aanvoerster Maret Balkestein-Grothues.

Vrijdag tijdens het oefenduel met Japan (3-2-winst) waren de omstandigheden al net zo extreem. Balkestein: “Daarbij drinken we bijvoorbeeld nu veel slushpuppies.” Het zal nodig zijn in de Pala Catania, zo’n typisch Italiaanse sporthal waarin de airco vaak niet eens wordt aangezet. Het speelschema is in ieder geval gunstig, zag Morrison. “Wij spelen zaterdag om 18.00 uur, Italië pas erna. Dat wil zeggen dat we enkele uren meer rust hebben. Zeker in die omstandigheden is dat een voordeel.”

Eerst volgt een duel met België, vrijdag om 18.00 uur. “Een jonge ploeg, die kan verrassen. Ze spelen als pittbulls, best irritant”, wist Lonneke Sloetjes, die het duel met Italië de “wedstrijd van het jaar” noemt. “We hebben ze heel goed geanalyseerd, met name Paola Egonu natuurlijk. Maar het draait natuurlijk niet alleen om haar.”

Morrison, die met zijn ploeg dinsdag afreist, keek nog niet zo ver. “De focus ligt nu op België.” Mocht Nederland zich niet plaatsen, dan is er in januari nog een laatste kans om kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen. Dan spelen de beste acht Europese landen een toernooi, waarvan alleen de winnaar een olympisch ticket verdient.