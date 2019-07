Wielrenner Bouwman vervangt Terpstra bij EK

Wielrenner Koen Bouwman is alsnog opgenomen in de selectie voor de wegwedstrijd van de Europese kampioenschappen in Alkmaar. Bondscoach Koos Moerenhout heeft de coureur van Team Jumbo-Visma opgeroepen omdat Niki Terpstra nog te veel hinder ondervindt van een valpartij in de Ronde van Frankrijk.

Bouwman vormt een ploeg met kopman Dylan Groenewegen, Dylan van Baarle, Mike Teunissen, Tom Leezer, Ramon Sinkeldam, Sebastian Langeveld en Elmar Reinders.

Het EK begint op 7 augustus met de teamrelay en eindigt met de wegwedstrijd voor de mannen op 11 augustus.