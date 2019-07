Wouda: WK zwemmen onbevredigend

De WK zwemmen zijn onbevredigend verlopen voor de Nederlandse equipe. Dat zei bondscoach Marcel Wouda na afloop van het toernooi in het Zuid-Koreaans Gwangju tegen de NOS. “We hadden allemaal het idee dat er meer in zat, zeker gezien de voorbereiding in Japan, die heel goed was. De zwemmers waren in vorm en dan blijft het woord onbevredigend over als je het eindresultaat beziet.”

Alleen boegbeeld Ranomi Kromowidjojo behaalde een medaille: zilver op de 50 meter vlinderslag. “We wilden met meer naar huis. Al zijn de vijf olympische startbewijzen wel een lichtpuntje. Arjan Knipping en Arno Kamminga deden het goed en Femke Heemskerk bleef overeind, maar er was ook een groep die hier niet hun beste prestaties hebben laten zien. Die zwemmers hadden het lastig en hebben wel huiswerk te doen.”

Wouda heeft ook al een plan klaarliggen om Kromowidjojo in topvorm te krijgen voor de Olympische Spelen van 2020. “Zij wil vlammen in Tokio en wij willen helpen. Ze kan absoluut die stap naar de wereldtop weer maken, zeker als je kijkt naar haar start en hoe ze haar races benadert. Ze heeft de wapens om in de finales de strijd aan te gaan.”