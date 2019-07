Bernal woensdag in Chaam te bewonderen

De organisatie van het wielercriterium De Acht van Chaam is erin geslaagd om tourwinnaar Egan Bernal te strikken. De Colombiaan staat woensdagavond in de Brabantse plaats aan het vertrek naast veel Nederlandse toprenners.

Ook Bernal’s ploegmaat Jonathan Castroviejo staat aan de start in Chaam. Ook de Nederlandse wielrenners die een belangrijke rol vervulden in de Tour, zoals Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen en Dylan van Baarle, staan aan de start.

Bij de vrouwen gaan onder meer Annemiek van Vleuten, La Course-winnares Marianne Vos en Anna van der Breggen van start.

Bernal, die zondag werd gehuldigd als eerste Colombiaanse winnaar in de geschiedenis van de Tour De France, reed maandagavond al een criterium in het Belgische Aalst en zal dinsdag in Roeselare te zien zijn.