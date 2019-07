Mercedes stelt opvolger Lauda aan

Mercedes heeft twee maanden na de dood van Niki Lauda een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht aangesteld. De Duitse autofabrikant heeft de 54-jarige Markus Schäfer naar voren geschoven in de positie die de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 innam bij het succesvolle raceteam van Mercedes. De Oostenrijker overleed op 20 mei op 70-jarige leeftijd. Lauda’s gezondheid was broos na een longtransplantatie in het najaar van 2018.

Schäfer had al een topfunctie bij Mercedes, maar zal zich nu dus vooral gaan bezighouden met het Formule 1-programma van de firma. Ook Frank Markus Weber is doorgeschoven naar de raad van toezicht van het team, dat de afgelopen vijf seizoenen de wereldtitel veroverde (Lewis Hamilton in 2014, 2015, 2017 en 2018, Nico Rosberg in 2016). Schäfer en Weber gaan nauw samenwerken met teambaas Toto Wolff.