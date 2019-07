Murray hint op rentree enkelspel in Cincinnati

Tennisser Andy Murray heeft in Washington laten blijken dat hij mogelijk tijdens het masterstoernooi van Cincinnati, van 12 tot en met 18 augustus, zijn rentree maakt in het enkelspel. Sinds zijn ingrijpende heupoperatie begin dit jaar heeft de 32-jarige Schot nog niet individueel zijn opwachting gemaakt.

“Deelnemen in Cincinnati is het mooiste scenario”, zei Murray. “En als dat niet lukt, dan is de kans groot dat ik wacht tot na de New York (US Open), omdat ik niet wil dat mijn eerste toernooi om best-of-five gaat.”

Deze week doet Murray in Washington aan de zijde van zijn broer Jamie mee aan het dubbelspel. Begin deze maand speelde hij op Wimbledon in het dubbelspel en het gemengd dubbelspel, samen met Serena Williams.

Volgende week doet Murray bij het masterstoernooi van Montreal alleen mee aan het dubbelspel. Hij vormt dan een koppel met Feliciano Lopez.