Badmintonner Mark Caljouw uitgeschakeld in Thailand

Voor Mark Caljouw zit het Thailand Open er alweer op. De badmintonner van TeamNL was in de eerste ronde niet opgewassen tegen Sitthikom Thammasin.

Caljouw was niet opgewassen tegen de speler uit Thailand. Die wond e eerste set met 21-15. In de tweede set gaf de Nederlander iets meer partij, maar hij kon niet voorkomen dat de set met 21-18 ook naar de Thai ging.

Caljouw was de enige vertegenwoordiger van TeamNL in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen. Wel doen Jelle Maas en Robin Tabeling mee aan het dubbelspel. Het duo speelt in de tweede ronde tegen een Japans koppel.