Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen winnen in Wenen

Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer blijven winnen op het World-Tourtoernooi in Wenen. De beachvolleyballers van TeamNL klopten het Duitse duo Jonathan Erdmann en Sven Winter. Eerder op de dag hadden de Nederlanders al gewonnen van een duo uit Tsjechië.

De eerste set was tot het einde spannend. Brouwer en Meeuwsen trokken die met 22-20 naar zich toe. In de tweede set was het verschil met 21-17 groter.

Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde boekten een 2-1 zege op Aleksandrs Samoilovs en Janis Smedins uit Letland. De derde set werd ternauwernood met 16-14 gewonnen. Eerder hadden ze afgerekend met een Chinees koppel.

Bij de vrouwen presteerde TeamNL minder goed. Sanne Keizer en Madelein Meppelink verloren van het Chinese duo Fan Wang en Xinyi Xia. Setstanden waren 21-14 en 21-17. Later op woensdag komen Keizer en Meppelink nogmaals in actie. Joy Stubbe en Marleen van Iersel hadden weinig in te brengen tegen het Braziliaanse duo Barbara/Fernanda.