Red Bull vertrouwt op aanblijven Verstappen

Red Bull verwacht dat Max Verstappen zijn lopende contract bij het Formule 1-team van Red Bull gewoon uitdient. Teambaas Christian Horner vreest in het geheel niet dat de Limburger zich dit seizoen nog laat verleiden tot een vertrek naar een beter team. “Daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Max geniet van het rijden voor ons team en hij ziet de vooruitgang die we boeken”, zegt de Engelsman op Autosport.com.

Verstappens contract loopt eind 2020 af, maar er is een clausule opgenomen dat hij eerder weg kan als de prestaties tegenvallen. De exacte inhoud van die clausule is niet bekend, maar bij Red Bull leefde voor de Grote Prijs van Oostenrijk wel de angst voor een tussentijds vertrek, omdat de Nederlander nog geen race had gewonnen.

Inmiddels zijn de omstandigheden veranderd. Verstappen zegevierde in Oostenrijk en zondag ook in Duitsland. “We hebben twee races gewonnen en stonden een aantal keer op het podium, dus ik heb het volste vertrouwen dat Max bij ons blijft. Het is zaak dat we ons blijven focussen op het verbeteren van de auto”, aldus Horner.

De Formule 1 heeft er dit seizoen elf races opzitten en is ongeveer halverwege. Lewis Hamilton leidt in de WK-stand met 225 punten, gevolgd door Valtteri Bottas met 184 punten. Verstappen is de nummer drie met 162 punten. De Limburger mag zich wel de beste coureur over de afgelopen drie races noemen; hij vergaarde mede door zijn zeges in Oostenrijk en Duitsland 62 punten, meer dan wie ook. Hamilton scoorde ‘slechts’ 38 punten.

Komend weekeinde is de Grote Prijs van Hongarije.