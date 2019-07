Van Aert na val in Tour weer thuis

Wout van Aert heeft woensdag het ziekenhuis in Herentals verlaten. De Belgische renner van Jumbo-Visma is voldoende hersteld van de verwondingen die hij bij een val in de Tour de France opliep om thuis verder te herstellen.

Van Aert plaatste op sociale media een video waarop te zien is hoe zijn vrouw Sarah De Bie de drievoudig wereldkampioen veldrijden in een rolstoel uit het ziekenhuis duwt. “Home sweet home”, schreef van Aert er als onderschrift bij.

Van Aert kwam bijna twee weken terug, tijdens de tijdrit, zwaar ten val toen hij in een hek bleef haken. De renner liep daarbij een diepe vleeswond in zijn rechterbovenbeen op en gaf op.

Het is nog onduidelijk hoe lang de 24-jarige Van Aert moet herstellen.