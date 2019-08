Steven Kruijswijk heeft donderdag de Profronde Westland gewonnen. De nummer drie van de Tour de France hield in Wateringen Dylan van Baarle en Nederlands kampioen Fabio Jakobsen achter zich.

Kruijswijk won dinsdag ook al het criterium van Surhuisterveen. In de Acht van Chaam moest hij woensdag Tourwinnaar Egan Bernal voorlaten. Vrijdag is het volgende criterium; dan rijden tal van Tourrenners in Heerlen.