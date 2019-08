Lucinda Brand tekent bij twee ploegen

Lucinda Brand gaat Team Sunweb verlaten en haar loopbaan vervolgen bij twee verschillende ploegen. Bij Trek-Segafredo gaat ze op de weg rijden en bij Telenet-Fidea als veldrijdster. Bij Telenet-Fidea is de Belgische oud-wereldkampioen veldrijden Sven Nys sportief manager.

“De afgelopen winters bouwde ik al wat ervaring in het veldrijden op. Ik hou er enorm van en wil er graag meer mee doen in de toekomst. Ik wil het veld voorlopig wel met de weg blijven combineren, dus gingen we op zoek naar een vernieuwend concept. Toen kwam er een voorstel om voor Telenet Fidea Lions te rijden in de winter en Trek-Segafredo in de zomer. Dat sprak me meteen aan”, zei Brand, regerend Nederlands kampioene veldrijden en oud-Nederlands kampioene op de weg. Ze won afgelopen winter zeven wedstrijden.

De 30-jarige Brand tekent bij beide ploegen voor twee jaar. De verbintenissen beginnen op 1 januari 2020.