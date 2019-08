Osaka was plezier in tennis kwijt

Tennisster Naomi Osaka heeft na haar winst in de Australian Open begin dit jaar nauwelijks nog plezier beleefd aan haar sport. De laatste maanden waren zelfs “de slechtste maanden uit mijn leven”, bekende ze in een verklaring die ze via social media verspreidde.

De 21-jarige Japanse won na de zege op het grandslamtoernooi in Melbourne geen toernooi meer en leverde haar eerste positie op de wereldranglijst in. Dieptepunt was de uitschakeling in de eerste ronde van Wimbledon. Sindsdien kwam ze niet meer in actie. “Het waren hele zware maanden. Als het niet goed gaat, keer ik in mezelf, want ik wil anderen niet tot last zijn”, schrijft ze.

Toch is ze uit de put gekropen. “Die slechte maanden brachten gek genoeg ook iets goeds, want ik heb nieuwe mensen ontmoet en ik heb dingen gedaan die ik nooit voor mogelijk hield. Ik heb de tijd genomen om na te denken en heb veel over mezelf geleerd. Ik heb het gevoel dat ik als mens ben gegroeid en heb nu weer zin in het leven en tennis.”

Osaka maakt volgende week haar rentree in Toronto.