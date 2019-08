Spaanse wielrenners afwezig op EK Alkmaar

Spaanse wielrenners zijn opvallend afwezig op de startlijsten van de wegrace en de tijdrit bij de komende EK wielrennen in Alkmaar. Volgens Spaanse media stuurt de bond met opzet geen eliterenners naar Noord-Holland, omdat de wedstrijd te veel bijt met andere belangrijke wielerkoersen, zoals de Ronde van Portugal, Ronde van Polen en de BinckBank Tour. De wegrace voor de mannen is op 11 augustus.

Bovendien komt de Ronde van Spanje eraan en die grote ronde is belangrijk voor Spaanse merkenploegen. Veel renners willen zich specifiek voorbereiden op de Vuelta, die op 24 augustus begint.

Vorig jaar waren de Spanjaarden er wel bij op de EK in Glasgow. Jonathan Castroviejo won toen zilver in de individuele tijdrit en Jesus Herrada eindigde als vierde in de wegrace. Bondscoach Pascual Momparler stuurt wel elitevrouwen, beloften en junioren naar Alkmaar.