Springruiter Smolders mist EK in Rotterdam

Harrie Smolders komt niet in actie op het EK voor springruiters, later deze maand in Rotterdam. Hij krijgt zijn toppaard Don niet op tijd in vorm voor de titelstrijd in het Kralingse Bos. Doron Kuipers, met zijn paard Charley, neemt de plek in van Smolders in het Nederlands team. Bart Bles (Israël) is eerste reserve.

“Harrie krijgt Don niet op tijd in de juiste vorm die nodig is voor een kampioenschap. Dat is supervervelend, maar dan zit er niet anders op dan door te schakelen”, zegt bondscoach Rob Ehrens. “Voor een EK, zeker in eigen land, moet je in de flow zitten, anders werkt het niet. Het is enorm jammer, maar een onderdeel van de sport.”

Het team van springruiters voor het EK bestaat verder uit Marc Houtzager (Calimero), Maikel van der Vleuten (Dana Blue) en Frank Schuttert (Lyonel D).