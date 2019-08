Beachvolleybalsters Joy Stubbe en Marleen Ramond-Van Iersel hebben bij het World Tourtoernooi van Wenen de tweede ronde bereikt. Het Nederlandse koppel was in de eerste ronde van de knock-outfase in drie sets te sterk voor de Amerikaansen Kerri Walsh Jennings en Brooke Sweat: 21-15 20-22 17-15.

In de volgende ronde nemen Stubbe en Van Iersel het op tegen Maria Antonelli en Carol, de nummers zes op de wereldranglijst uit Braziliƫ.