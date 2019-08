Verstappen: in 2020 wereldkampioen

Max Verstappen denkt niet dat hij dit seizoen nog wereldkampioen in de Formule 1 kan worden, ondanks dat hij twee van de laatste drie races won en flink is ingelopen op klassementsleider Lewis Hamilton. “Dit jaar is Mercedes nog te dominant”, zegt de 21-jarige Limburger in een interview met het magazine Auto Bild Motorsport.

“Volgend jaar moet het zeker kunnen. Red Bull maakt goede vooruitgang met de motor van Honda. Hoewel je nooit 100 procent zeker bent”, zegt Verstappen. “Maar Mercedes weet ook niet of ze volgend jaar weer zo kunnen domineren.”

Mocht het Verstappen inderdaad lukken in 2020 wereldkampioen te worden, dan is hij de jongste ooit. Op dit moment is Sebastian Vettel de jongste kampioen in de geschiedenis van de Formule 1. De Duitser was 23 jaar en 134 dagen toen hij in 2010 zijn eerste van vier wereldtitels veroverde. Verstappen is al wel de jongste winnaar ooit van een grand prix.