Zerbo en Sanders vallen af voor EK hockey

Hockeysters Ginella Zerbo en Pien Sanders zijn afgevallen voor het EK hockey later deze maand in Antwerpen. Bondscoach Alyson Annan nam de twee speelsters niet op in haar definitieve selectie voor de titelstrijd.

Zerbo (SCHC), topscorer van de Hoofdklasse, was afgelopen week wel mee op oefenstage in Tokio. Verdedigster Sanders (Den Bosch) is niet op tijd hersteld van een knieblessure. Sander miste vorig jaar ook al het WK.

Ook Maartje Krekelaar (Den Bosch) en Renée van Laarhoven (Kampong) ontbreken in de selectie van achttien speelsters. Zij waren ook mee naar Tokio. Kyra Fortuin en Famke Richardson (beiden SCHC) zijn als reserves aangewezen en trainen mee met de groep.

Marijn Veen (Amsterdam) en Sanne Koolen (Den Bosch) maken hun EK-debuut in Antwerpen.

Oranje verdedigt in Antwerpen de Europese titel. De ploeg van Annan opent het toernooi op 17 augustus tegen gastland België. Daarna volgen groepswedstrijden tegen Spanje en Rusland.

De volledige selectie: Ireen van den Assem, Margot van Geffen, Eva de Goede, Kelly Jonker, Marloes Keetels, Josine Koning, Sanne Koolen, Laurien Leurink, Caia van Maasakker, Frédérique Matla, Laura Nunnink, Malou Pheninckx, Lauren Stam, Marijn Veen, Anne Veenendaal, Maria Verschoor, Xan de Waard en Lidewij Welten.