Alleen Hamilton is sneller dan Verstappen

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training in aanloop naar de Grote Prijs van Hongarije de tweede tijd neergezet. De Red Bull-coureur, afgelopen weekend nog winnaar van de GP van Duitsland, moest alleen de Mercedes van Lewis Hamilton voor zich dulden.

Hamilton reed met 1,17,233 de snelste ronde en Verstappen was 0,165 langzamer. Daarmee legde Verstappen zijn beste ronde 0,001 sneller af dan Sebastian Vettel van Ferrari. Pierre Gasly, de teamgenoot van Verstappen, zette op bijna een halve seconde van Hamilton de vierde tijd neer.

Na een half uur spinde Verstappen, die de controle over zijn bolide verloor. “Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik verlies ook veel grip in de laatste sector”, zei de ontevreden Verstappen over de teamradio. Het voorval bleef zonder gevolgen, net als een spin vlak voor het einde.

De Fin Valtteri Bottas wist geen tijd te noteren wegens problemen met zijn Mercedes-bolide.

De tweede training is vrijdagmiddag om 15.00 uur. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.