Golfster Van Dam verder op British Open

Golfster Anne van Dam heeft met moeite de cut gehaald op het AIG Women’s British Open. Op de tweede dag liep Van Dam een ronde in 72 slagen. Een dag eerder noteerde ze ook al het baangemiddelde van 72. Ze staat in de tussenstand op een gedeelde 50e plaats.

De 23-jarige Arnhemse sloeg vrijdag twee birdies, maar zette daar ook twee bogeys tegenover. Op de achttiende hole leek ze op weg naar nog een bogey maar een fraaie lange putt voorkwam dat.

De score van Van Dam bleek voldoende om ook in het weekeinde in actie te komen op de baan van Woburn Golf Club. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Buhai gaat aan de leiding met een score van -12.

Het golftoernooi Engeland is een van de vijf majors in het LPGA-circuit. Met een prijzenpot van ruim 4 miljoen euro, is de British Open een zeer lucratief toernooi.