Jumbo met Bouwman en Lindeman in Clásica

Jumbo-Visma doet zaterdag met twee Nederlanders mee aan de Clásica San Sebastian, die deel uitmaakt van de UCI WorldTour. Koen Bouwman en Bert-Jan Lindeman zijn door ploegleider Merijn Zeeman geselecteerd. Steven Kruijswijk, die zondag als derde eindigde in de Tour de France, doet niet mee.

De Belg Laurens De Plus en de Nieuw-Zeelander George Bennett, die ook in de Tour actief waren, zijn wel aangewezen voor San Sebastian. De andere drie renners die namens Jumbo in actie komen zijn de Amerikaan Sepp Kuss, de Belg Floris De Tier en de Duitser Paul Martens.

Clásica San Sebastian werd vorig jaar gewonnen door Julian Alaphilippe, die tijdens de afgelopen Tour lange tijd de gele trui droeg.