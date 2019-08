Kyrgios en Tsitsipas naar laatste acht

Nick Kyrgios heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Washington. De Australiër sloeg in zijn partij tegen de Japanner Yoshihito Nishioka liefst vijftien aces. Het werd 6-2 7-5.

Kyrgios, die in de Verenigde Staten zijn eerste toernooi speelt sinds zijn nederlaag tegen Rafael Nadal op Wimbledon, treft in de kwartfinales de ongeplaatste Slowaak Norbert Gombos.

Stefanos Tsitsipas, die als eerste is geplaatst in Washington, bereikte ook de kwartfinales. De Griek zette de Australiër Jordan Thompson met 6-3 7-6 (4) aan de kant. Tsitsipas zijn volgende opponent is de Fransman Benoît Paire.

Voor Milos Raonic zit het toernooi erop. De Canadees, als nummer acht ingeschaald, liet zich verrassen door de Duitser Peter Gojowczyk (6-4 6-4).