Springruiter Schröder terug in equipe

Springruiter Gerco Schöder keert terug in de nationale springequipe. Bondscoach Rob Ehrens heeft de man uit Tubbergen opgeroepen voor de wedstrijd in de Nations Cup, die volgende week vrijdag in Dublin wordt gehouden.

Schröder, die met de equipe al wereld- en Europees kampioen werd, verschijnt in de ring met Davino. Door het ontbreken van een toppaard kwam Schröder lang niet in aanmerking voor de Nederlandse formatie. Met het paard London won hij in 2012 twee keer zilver bij de Olympische Spelen van Londen.

Ehrens selecteerde verder Michael Greeve (Turbo), Willem Greve (Zypria), Jens van Grunsven (Cika) en Kevin Jochems (Cristello). TeamNL kan in Dublin een plaats in de finale van de Nations Cup zeker stellen. Die wordt verreden in Barcelona.

De combinaties die later in de maand op de Europese titelstrijd in Rotterdam starten, kwamen niet in aanmerking voor Dublin.