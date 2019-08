Trentin van Mitchelton-Scott naar CCC

Matteo Trentin fietst de komende twee jaar voor het team van CCC. De 30-jarige Italiaan komt over van Mitchelton-Scott.

Trentin won vorige maand de zeventiende etappe in de Tour de France. De Europees kampioen kwam na 200 kilometer solo aan in Gap. Voor Trentin betekende het zijn derde ritwinst ooit in de Tour.

“Trentin is een uitzonderlijke wielrenner, dus we zijn verheugd hem te mogen verwelkomen”, zegt teammanager Jim Ochowicz. “Hij kan niet alleen sprinten, maar ook aanvallen en klimmen. Dat hebben we in de Tour wel gezien. Zijn veelzijdigheid maakt hem een echte aanwinst.”