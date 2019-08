Van der Poel wint ook shorttrackrace in Italië

Mathieu van der Poel heeft voor de vierde keer dit seizoen de shorttrackrace bij een wereldbekerwedstrijd mountainbike gewonnen. De Europees kampioen bleef de Braziliaan Henrique Avancini en de Belg Jens Schuermans voor in het Italiaanse Val di Sole.

De shorttrackwedstrijd is een zeer korte race op een parcours van 1 tot 1,5 kilometer. In de laatste ronde reed Van der Poel weg bij de Braziliaan. Avancini was de enige die lang in het spoor kon blijven van de 24-jarige Nederlander.

De hoofdwedstrijd is zondag. Als winnaar van de shorttrack mag de allrounder van Corendon-Circus vooraan starten.