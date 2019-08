Ackermann troeft Gaviria en Jakobsen af

Pascal Ackermann is net als in 2018 de eerste leider in de Ronde van Polen. De 25-jarige Duitser in dienst van BORA-hansgrohe won de eerste etappe in een sprint. Ook vorig jaar won Ackermann de eerste etappe en een dag later ging hij op herhaling.

Ackermann troefde in Krakau Fernando Gaviria uit Colombia en de Nederlander Fabio Jakobsen af. Danny van Poppel van Jumbo-Visma kwam als vijfde over de meet.

Zondag gaat de Ronde van Polen verder met een vlakke etappe van Tarnowskie Góry naar Katowice. Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door Michał Kwiatkowski.