De Franse wielrenner Julian Alaphilippe heeft opgegeven in de Clásica San Sebastian. Daarmee kent de koers in Spaans Baskenland in ieder geval een andere winnaar dan vorig jaar. De renner van Deceuninck – Quick-Step hield toen Bauke Mollema van de overwinning af.

Alaphilippe, die het na 90 kilometer voor gezien hield, was een van de smaakmakers in de afgelopen Tour de France waarin hij veertien dagen de gele trui droeg. De reden van zijn opgave is niet bekendgemaakt.