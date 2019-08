Ensing tweede in Clásica voor vrouwen

Janneke Ensing is zaterdag als tweede geëindigd in de eerste Clásica San Sebastian voor vrouwen. De Nederlandse wielrenster van WNT-Rotor bereikte 23 seconden na de Australische Lucy Kennedy (Mitchelton-Scott) de finish in de Baskische stad. Ook de derde podiumplek was voor een Nederlandse. Paulien Rooijakkers van CCC-Liv won de sprint om de derde plaats.

Kennedy (31) was in de lastige finale met onder meer beklimmingen van de Jaizkibel en Mendizorrotz weggesprongen uit een kopgroep van zestien rensters. Door een lekke band verspeelde ze haar voorsprong en was het vervolgens Ensing die alleen voorop kwam. Maar op de laatste steile helling, de Murgil Tontorra, kwam Kennedy haar alsnog voorbij.

De vrouwenkoers ging vooraf aan de mannenversie van de Clásica San Sebastian.