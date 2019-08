Korfballers als groepwinnaar verder op WK

De Nederlandse korfballers hebben op het WK in Zuid-Afrika de derde opeenvolgende zege geboekt. Dankzij een overwinning van 23-7 op Tsjechië werd de ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer groepswinnaar. Celeste Split, Olav van Wijngaarden en Daan Preuninger maakten allen drie goals.

“Dit was een zwakke prestatie van onze kant”, zei Scholtmeijer na de ruime zege. “Deze wedstrijd voldeed op vele vlakken niet aan onze norm en daarom houden we hier een slecht gevoel aan over. Dat is enerzijds een compliment aan de Tsjechen, maar ook een signaal dat we te allen tijde alles moeten geven om top te zijn.”

In de rust wisselde Scholtmeijer zijn volledige team, om iedereen speelminuten te gunnen. Eerder in het toernooi, tegen Nieuw-Zeeland (41-5) en Catalonië (35-10), werd er ook doorgewisseld.

Maandag neemt Oranje het in de achtste finales op tegen de beste nummer vier van de vijf poules.