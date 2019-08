Lesley Kerkhove wint ITF-toernooi in Engeland

Tennisster Lesley Kerkhove heeft in Engeland een ITF-toernooi op haar naam geschreven. De als eerste geplaatste Kerkhove, die de hele week geen set afstond, won in Woking in de finale van de Turkse Pemra Özgen: 7-6 (6) 6-2. Kerkhove is de nummer 182 op de wereldranglijst, Ozgen staat 14 plaatsen lager.

Voor de 27-jarige Kerkhove was het haar eerste toernooi sinds Wimbledon, waar ze zich wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het is haar zesde titel in het ITF-circuit en de eerste van het seizoen.