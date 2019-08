Max Verstappen voor de eerste keer op poleposition

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Hongarije voor de eerste keer op poleposition. Op de Hungaroring kwam de rijder van Red Bull in de kwalificatie tot 1.14,572. Dat was sneller dan Valtteri Bottas (op 0,018) en Lewis Hamilton, de coureurs van Mercedes die respectievelijk als tweede en derde eindigden.

In de vrije trainingen in Boedapest was Verstappen steeds de op één na snelste geweest. Vorig week won Verstappen de Grote Prijs van Duitsland op Hockenheim. Hij startte daar vanaf plek 2.