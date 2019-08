Nieuwe arts in beeld in Operatie Aderlass

In het onderzoek naar een grootscheeps dopingschandaal is er in Duitsland opnieuw een huiszoeking geweest bij een mogelijk betrokken arts. Het onderzoek, onder de naam Operatie Aderlass, spitste zich tot nu toe toe op de Duitse sportarts Mark Schmidt. Hij zou vanuit zijn praktijk in Erfurt honderden illegale bloedtransfusies hebben georganiseerd.

De omvangrijke dopingzaak kwam aan het licht bij het WK noordse ski in februari. Sindsdien zijn er al 21 sporters uit vijf landen verdacht. Schmidt zit al lange tijd vast.

De arts die nu in beeld is woont in Beieren. De politie kwam hem op het spoor na beschuldigingen van enkele Oostenrijkse sporters en een trainer. Zij zouden bij hem het verboden middel epo hebben gekocht. De huiszoeking leverde overigens niets op, de arts ontkent elke betrokkenheid.