Tennisser Dominic Thiem voor het eerst de sterkste in eigen land

Dominic Thiem heeft voor het eerst in zijn loopbaan een ATP-toernooi in eigen land gewonnen. De Oostenrijkse tennisser schreef het toernooi van Kitzbühel op zijn naam door in de finale Albert Ramos-Viñolas met 7-6 (0) 6-1 te verslaan.

Thiem had het in de eerste set lastig en moest vijf breakpoints wegwerken. Tot aan de tiebreak had hij minder punten gewonnen, maar in de tiebreak verloor de nummer 4 van de wereld geen punt. Daarna liep hij snel uit naar 3-0 en hij keek niet meer achterom.

Voor de 25-jarige Thiem is het al zijn derde titel van het jaar, na zijn eindzeges in Indian Wells en Barcelona. Ramos-Viñolas won vorige week het ATP-toernooi van Gstaad.

Thiem reist nu door naar Canada, waar hij komende week al het masterstoernooi van Montreal speelt. Hij is daar als tweede geplaatst, achter Rafael Nadal.