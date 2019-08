Tour 2020 is drijfveer voor Froome

Chris Froome ligt bij zijn herstel na zijn zware val in het Critérium du Dauphiné voor op alle prognoses. Dat vertelt de Britse wielrenner in een door zijn ploeg Ineos verspreid video-interview. Bij alle inspanningen die hij nu moet leveren heeft de viervoudig Tourwinnaar maar één doel voor ogen. “Ik wil volgend jaar aan de start staan van de Tour. Op een niveau gelijk aan dat van dit jaar of nog beter.”

Froome ging half juni onderuit tijdens de verkenning van het parcours van de tijdrit in de Dauphiné en liep daarbij breuken op in zijn dijbeen, heup, elleboog en enkele ribben. Hij onderging in Saint-Étienne een zes uur durende operatie. “Toen ik daar nog voor de operatie lag en zeker tien mensen om me heen bezig zag, realiseerde ik me pas hoe ernstig het was. Toen werd het me duidelijk dat het niet alleen maar om een gebroken been ging.” Van de val zelf, vermoedelijk veroorzaakt door een windvlaag, herinnert Froome zich weinig. “Wel dat ik daar lag en dat ik de begeleiders vroeg of ik de Tour nog zou halen.”