Volleybalsters probleemloos langs Kenia

De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun tweede wedstrijd in het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op Sicilië gewonnen. Ook tegen Kenia gebeurde dat met maximaal verschil, 3-0 (25-17 25-10 25-10). Eerder had Oranje tegen België evenmin een set afgestaan.

Bondscoach Jamie Morrison begon met dezelfde basis als eerder tegen België; Robin de Kruijf, Yvon Beliën, Myrthe Schoot (libero), Maret Balkestein-Grothues, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs en spelverdeler Laura Dijkema.

Ook Celeste Plak, Nika Daalderop, Britt Bongaerts, Marrit Jasper, Juliët Lohuis, Kirsten Knip en Nicole Koolhaas kwamen in actie. In tegenstelling tot in het eerste duel zette Morrison daarmee al zijn speelsters in.

De beslissing valt zondagavond, als Nederland speelt tegen Italië. Alleen de winnaar van het OKT plaatst zich voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Voor de rest volgt in januari nog wel een herkansing.