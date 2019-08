Wiebes wint Ride London, diskwalificatie Wild

Lorena Wiebes heeft de Prudential Ride London Classique gewonnen. Kirsten Wild kwam in Londen als eerste over de finish, maar de winnares van vorig jaar werd gediskwalificeerd. Wild had volgens de wedstrijdleiding een aandeel in een valpartij vlak voor de meet door uit te wijken van haar lijn.

Zoals verwacht liep de vlakke rit over 68 kilometer uit op een massasprint, die ontsierd werd door veel vallende rensters. Na de diskwalificatie van Wild werd de Italiaanse Elisa Balsamo uitgeroepen tot nummer 2 en de Amerikaanse Coryn Rivera tot nummer 3.

Wild won naast de race van vorig jaar ook de eerste editie in 2016. In 2017 was de Rivera de beste.