Bendsneyder profiteert niet van startplek

Wegracer Bo Bendsneyder is er ondanks zijn goede startplaats niet in geslaagd punten te pakken in de GP van Tsjechië in de Moto2-klasse. De Rotterdammer vertrok vanaf de achtste startpositie maar viel al in de eerste ronde terug naar de 22e plaats. In de door de Spanjaard Álex Márquez gewonnen race finishte Bendsneyder als zeventiende.

De motorcoureur excuseerde zich bij zijn team. “Ik moet mijn excuses aanbieden voor een start en een eerste ronde die zo slecht waren dat ik geen moment mee kon doen. Ik verloor veel te veel plaatsen en heb het mezelf daarmee heel moeilijk gemaakt. Ik voelde me niet goed op de motor en verloor bij het aanremmen van de bochten steeds veel tijd. Daardoor lukte het ook niet om jongens in te halen. Het was niet best”, erkende Bendsneyder, die zo ook buiten de punten bleef.

“Dit was gewoon echt niet goed”, vond ook teammanager Jarno Janssen van NTS RW Racing GP. “Als je in de droge trainingen in de top 15 rijdt en als je je kwalificeert op de achtste plaats, moet je hier echt met punten vertrekken.”