Eerste zege in Formule 2 voor Mick Schumacher

Racetalent Mick Schumacher heeft zijn eerste zege in de Formule 2 geboekt. Dat deed de zoon van legende Michael Schumacher in de sprintrace van de Grote Prijs van Hongarije. De 20-jarige Schumacher was op de Hungaroring vanaf poleposition gestart en zag nooit iemand passeren. De Japanner Nobuharu Matshushita eindigde als tweede. De Nederlander Nyck de Vries moest genoegen nemen met de zesde plaats.

De Vries, zaterdag tweede achter de Fransman Nicholas Latifi, blijft wel leider in de WK-stand.