Ferrand Prévot wint in Italië, Tauber vijfde

De Franse wielrenster Pauline Ferrand Prévot heeft de wereldbekerwedstrijd mountainbike in het Italiaanse Val di Sole gewonnen. Ze klopte in een rechtstreeks duel de Zwitserse Jolanda Neff, die een seconde later over de meet kwam.

Regerend olympisch kampioene Jenny Rissveds werd derde, zij kwam ruim een minuut later over de finish. Nederlands kampioene Anne Tauber werd vijfde, op bijna twee minuten achterstand van de winnares. Anne Terpstra eindigde als twaalfde.

Neff, leider in het wereldbekerklassement, werd vorige week in het Tsjechische Brno Europees kampioene, Terpstra werd vierde.