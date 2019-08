Race is voor Verstappen drie ronden te lang

Max Verstappen is in de Grote Prijs van Hongarije drie ronden voor het einde zijn leidende positie kwijtgeraakt. Lewis Hamilton verwees de Nederlander na een bijkans heroïsch gevecht naar de tweede plaats. Daarmee voorkwam hij dat Verstappen twee opeenvolgende races in de Formule 1 won.

Verstappen ging in Boedapest voor het eerst van poleposition van start. Hamilton liep na zijn tweede pitsstop per ronde ongeveer in een seconde in, Verstappen probeerde de race uit te rijden op ‘oude’ banden. De wereldkampioen bleek goed te hebben gegokt en verstevigde zijn leidende positie in de strijd om de wereldtitel.