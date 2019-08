Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van Montréal te bereiken. De Nederlander verloor in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van Kwon Soon-woo uit Zuid-Korea: 6-7 (4) 6-7 (3).

Haase weet door de nederlaag dat hij uit de top honderd van de wereldranglijst valt. De 32-jarige Nederlander stond zeven jaar geleden nog op de 33e positie van de mondiale tennisladder. Dat was zijn hoogste positie.