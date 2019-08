Rus wint vierde ITF-toernooi van het seizoen

Arantxa Rus heeft in Spanje voor de vierde keer dit seizoen een ITF-toernooi gewonnen. Ze was de sterkste op het hardcourttoernooi van El Espinar, een plaatsje nabij Madrid. In de finale was de als eerste geplaatste Rus met 6-4 6-1 de meerdere van Julia Terzijska ui Bulgarije.

Eerder dit seizoen won de 28-jarige Rus al twee toernooien in het Italiaanse Santa Margerita Di Pula en een ITF-toernooi in Den Haag. Rus begon de week in Spanje als de nummer 120 van de wereld en komt door haar titel weer een stap dichter bij een terugkeer in de top honderd.