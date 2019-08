Tennisser Diego Schwartzman heeft het toernooi van Los Cabos gewonnen. De Argentijn, als derde geplaatst, in de Mexicaanse stad, versloeg in de finale de Amerikaan Taylor Fritz in twee sets : 7-6 (6) 6-3.

Fritz was de nummer vijf van de plaatsingslijst.

Schwartzman pakte in Los Cabos de derde ATP-titel in zijn loopbaan, de eerste van dit seizoen. Hij is de nummer 27 van de wereld.