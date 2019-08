Slachtoffer Barker neemt het op voor Wild

De Britse wielrenster Elinor Barker heeft het opgenomen voor Kirsten Wild, de Nederlandse renster die zaterdag in eerste instantie de Prudential Ride London Classique had gewonnen maar later werd gediskwalificeerd. Wild werd aangewezen als de schuldige van een massale valpartij tijdens de sprint waarbij Barker haar sleutelbeen brak. Wilds landgenote Lorena Wiebes profiteerde van de diskwalificatie en won de race.

“Ze zeggen dat je geen echte wielrenner bent als je nog nooit je sleutelbeen gebroken hebt”, meldde Barker op Twitter. “Ik heb vijftien jaar kunnen voorkomen dat ik bij de club hoorde maar hier kon ik niets tegen doen.” Barker nam het op voor Wild, die op sociale media nogal wat kritiek had gekregen op haar manoeuvre. “Jammer om die commentaren op Kirsten te zien. Het is makkelijk oordelen na een slowmotion beeld vanuit de lucht. De realiteit is dat je in een ‘splitsecond’ beslissingen moet nemen die je moeten helpen zonder een ander te schaden. Dit soort ongelukken gebeurt nou eenmaal.”