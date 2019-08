Tweede wereldbekerzege Van der Poel

Mathieu van der Poel heeft op de mountainbike zijn tweede wereldbekerzege crosscountry van het seizoen geboekt. De Nederlander van Corendon-Circus nam in het Italiaanse Val di Sole in de slotronde afstand van zijn laatste twee overgebleven concurrenten in de kop van de wedstrijd. Achter hem finishte de Zwitser Mathias Flückiger op 18 seconden als tweede, voor zijn landgenoot en wereldkampioen Nino Schurter.

Van der Poel was dit seizoen al tweede in Albstadt en won de wereldbekerwedstrijd van Nove Mesto. Vorige week veroverde hij de Europese titel. De strijd om de regenboogtrui laat Van der Poel schieten. Hij geeft de voorkeur aan deelname aan het WK op de weg, eind september in het Engelse Yorkshire.