Verstappen: net niet snel genoeg

Max Verstappen kon leven met zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Hongarije, hoewel hij zijn leidende positie pas enkele ronden voor het einde kwijtgeraakte. “We waren net niet snel genoeg”, was de eerste reactie van de Nederlandse Formule 1-coureur. “Jammer, maar we hebben er voor gevochten.”

Respect had hij voor de wijze waarop Lewis Hamilton hem versloeg. “Lewis heeft gegokt en mij onder druk gezet. Ik houd daar wel van. Het was een mooie race. Wij gokten er op dat één stop toereikend zou zijn. Helaas was dat niet zo. Zaterdag was ik de snelste in de kwalificatie, nu tweede in de race. Het was een mooi weekeinde.”

Ook Hamilton keek met genoegen terug op het zware gevecht. “Ik ben dankbaar voor deze race. Mijn team heeft mij bijkans gedwongen te gokken en alle risico te nemen. Dat is beloond. Het is geweldig dat we bij Mercedes nu samen dit succes kunnen vieren.”