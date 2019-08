Verstappen start met primeur in GP Hongarije

Als eerste Nederlander gaat Max Verstappen zondagmiddag op poleposition van start in een Grand Prix van de Formule 1. Dat doet hij op de Hungaroring van Boedapest. Verstappen was zaterdag in zijn Red Bull de snelste in de kwalificatie, voor de twee coureurs van Mercedes, Vallteri Bottas en Lewis Hamilton.

“Dit ontbrak nog”, reageerde Verstappen op zijn succes. Vorige week won hij op Hockenheim voor de zevende keer een Grand Prix. Toen startte hij van plek twee. Nu krijgt hij de kans de race van het eerste moment te controleren. “Dat kan”, zei Verstappen. “Maar dan moet ik wel een goede start hebben.”

In de strijd om de wereldtitel staat Verstappen derde, achter titelverdediger Hamilton en Bottas.