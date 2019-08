Vijftigste overwinning Márquez in MotoGP

Marc Márquez heeft bij de Grote Prijs van Tsjechië zijn vijftigste overwinning in de MotoGP geboekt. Hij is pas de vierde coureur die daarin slaagt. Andrea Dovizioso uit Italië werd op zijn Ducati tweede en Jack Miller (Ducati) kwam in Brno als derde over de finish.

Voor Márquez, die op zijn Honda vanaf pole startte, was het zijn 76e overwinning in alle disciplines en daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Mike Hailwood, de Brit die wordt beschouwd als een van de beste coureurs ooit.

De MotoGP lag bijna een maand stil. Begin juli was Márquez ook een klasse apart op de Sachsenring in Duitsland. Hij heeft dit seizoen al zes zeges geboekt.